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Doktor Mutlu’dan vatandaşa korona tepkisi! “Halkımız doya doya coronolaştı”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji bölümünde görev yapan Uzman Doktor Ayhan Mutlu, salgınla mücadele konusunda sosyal medya hesabından, vatandaşlara tepki gösterdi. Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seka Parkta adım atacak yer yoktu, cafeler tıka basa idi, trafik kilitlendi. Halkımız doya doya coronalaştı” dedi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:31 ABONE OL
Doktor Mutlu’dan vatandaşa korona tepkisi! “Halkımız doya doya coronolaştı”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji bölümünde görev yapan Uzman Doktor Ayhan Mutlu, pandemiyle mücadele konusunda vatandaşların esnek davranmasını eleştirdi. Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Dün geleneksel corona şenlikleri kapsamında İzmit yine cıvıl cıvıldı. Seka Parkta adım atacak yer yoktu, cafeler tıka basa idi, trafik kilitlendi. Halkımız doya doya coronalaştı, mutluluklar virüs oldu yayıldı, eller mutasyona kalktı, pandemiye katkı el birliği ile verildi" dedi.

BUNUN FATURASI ÇOK AĞIR OLABİLİR, LÜTFEN DİKKAT EDELİM

"Mutlu kalabalıklar evlerine huzurlu, mutlu ve virüs dolu dönerken corona şenlikleri kapsamında felekten güzel bir günü daha çalmanın hazzını yaşadılar" diyen Mutlu, "İki üç hafta sonra kimlerin COVİD-19 ekspresi ile ahirete gideceği bilinmediğinden ayrılıklarda hüzünlenmeler olsa da en kısa zamanda bu virüs tadında mutlulukların tekrar yaşanması dileklerinde bulunuldu. Şakası bir yana ne yazık ki halkımız hala işin ciddiyetinin farkında değil, yetkilileri dinlemiyorlar. Bunun faturası çok ağır olabilir, lütfen dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

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Doktor Mutlu’dan vatandaşa korona tepkisi! “Halkımız doya doya coronolaştı”
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