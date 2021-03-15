Dünyanın gözü Boncuklu Höyük’te

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan 10 bin 300 yıllık geçmişe sahip Boncuklu Höyük, Çumra ilçesindeki 9 bin yıllık Çatalhöyük´teki insanların ataları olarak biliniyor. Boncuklu Höyük'te, Liverpool Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 2006'da başlatılan kazı çalışmalarında, süreç içerisinde birçok bulguya rastlandı. Bu yıl ise buğday, bezelye ve mercimek kalıntıları bulundu. Uzmanlar Avrupa'ya ilk tarımın buradan gittiğini değerlendiriyor. Ayrıca daha önce bulunan hayvan kemikleri üzerinde yapılan kimyasal analizlerde ise koyunların evcilleştirildiği saptandı. Arkeoloji dünyasında da büyük merak uyandıran ve şimdiden yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boncuklu Höyük, Karatay Belediyesi tarafından da yakından takip ediliyor. Höyük'ün tanınması için özel bir gayret gösteren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Boncuklu Höyük, insanlığın ortak mirası ve Karatay ile Konya'nın önemli bir değeri. Ziyaretçi sayısının artacağını öngörüyoruz" dedi.