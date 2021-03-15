Durdurulan araçta, 480 litre kaçak alkol çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, sahte alkol yapımında kullanılacağı öğrenilen yüklü miktarda etil alkol ile aroma kiti sevkiyatı olacağına dair bilgilere ulaşıldı. Konu ile ilgili olarak başlatılan çalışmalar kapsamında takibe alınan bir araç Kartepe İlçesinde durduruldu.

Uzuntarla mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 521 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili L.B isimli araç şoförü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.