Elif Bereket davasında olay yerinde keşif yapıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsünün yargılandığı davada mahkemenin kararı doğrultusunda bugün olay yerinde keşif gerçekleştirildi.

Mehmet Hafız Bulvarında 26 Ocak tarihinde kardeşiyle beraber karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu Elif Bereket hayatını kaybetmişti. Bereket'in ölümünün ardından yakalanan Ali B. tutuklanarak ceza evine konulmuştu. Aracın çarpmasıyla 67.5 metre sürüklenen Bereket'in ailesinin avukatları, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilk duruşmada dosyanın olası kastla öldürme suçundan yargılanmasını için Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Bereket ailesinin Avukat Sultan Parmaksız Akyol, "Bugün Elif Bereket dosyası için bilirkişi raporunu tanzim edilecek Karaköprü 35 metre üzerinde olay mahallinde mahkeme heyeti ile ve bilirkişi sıfatı ile gelen ekipler ile buluştuk. Suç vasfının tayini ve tespiti bakımından olay mahallinde keşif yapılması gerekiyordu. Biz bu keşifte cadde üzerinde bulunan tüm trafik levhalarının tesis edilmesi, yaya geçidinde ve kazanın gerçekleştiği noktada hız tespitini kameraya göre yapılmasını, ayrıca tanıkların soruşturma aşamasındaki beyanlarının raporu tazmininde dikkate alınmasını talep ettik. Kaldı ki, sanık zaten manevra yapma yasağını ihlal ettiği için şehir içi hız sınırını ziyadesi ile açtığı için ve bunun yanında yaya geçidine hemzenin tümseklere yaklaşırken hızını azaltmadı için 3 asli kusura sahipti. Dolayısıyla biz bilinçli taksirle yargılanmasını mümkün olmadığını, Yargıtay'ın yerleşik istikrarlı uygulamalarına göre olası kastla yargılanması gerektiğini belirterek dosyanın Ağır Ceza'ya gönderilmesini talep ettik." dedi.

Bereket davasının bir sonraki duruşması 2 Nisan'da görülecek.