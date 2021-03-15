Emekli noteri FETÖ yalanıyla dolandırdılar

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter Süleyman Tekeş'i cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Bankalar, FETÖ ile işbirliği yapıp, hesaplardaki paralarla örgüte finansman sağlıyor. Paranı bankadan çek ve gelecek ekibe teslim et. Devlet güvencesinde olacak daha sonra paranı geri vereceğiz" dedi.

Bunun üzerine Tekeş, iki ayrı bankadan ve adrese gelen kişiye 180 bin dolar parayı verdi. Ardından Tekeş, boşandığı eşi hastalanınca tedavisi için Adana'ya geldi. Tekeş, burada da 26 Şubat'ta yanına gelen başka bir kişiye 701 bin TL değerinde 250 Cumhuriyet altınını teslim etti. Daha sonra kendisini yeniden telefonla arayan kişi, Tekeş'in banka hesabında kalan 1 milyon lirayı daha vermesini istedi.

Tekeş'in durumu anlattığı çocukları ve yeğeni, dolandırıldığını söyledi ve polise başvurmasını istedi. Tekeş de polise giderek başından geçen olayı anlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada Tekeş'i yeniden arayan şüpheliler, kalan 1 milyon TL'yi istedi. Tekeş, polisle birlikte işbirliği yapıp, parayı 162 bin Euro olarak vereceğini söyledi.

Süleyman Tekeş, Karslılar Mahallesi'nde buluştuğu 2 kişiye, özel olarak hazırlanmış 162 bin Euro'luk sahte banknotları teslim etti. Parayı alan şüpheliler polis tarafından takip edilmeye başlandı. Polis, takip ettiği şüphelilerin aracını Şanlıurfa'ya girdiği sırada durdurdu. Polis para ve altınları alan İlhan Dağ (36), Hüseyin Dağ (33), Mehmet Kuş (41), Kadir Bat (21) Halil Katılmış'ı (20) ayrı ayrı adreslerde yakaladı. Zanlıların daha önce aldıkları para ve altınlar bulunamadı. Suçlamaları kabul etmeyen 5 kişi tutuklandı.