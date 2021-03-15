Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 560’ıncı günde sayı 217 oldu

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 560’ıncı günde sayı 217 oldu

'da oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Eylemin 560’ıncı gününde bir aile daha oturma eylemine katıldı. Şuana kadar 24 ailenin evladına kavuştuğu eylemde sayı 217'ye yükseldi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:12 ABONE OL
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 560’ıncı günde sayı 217 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Evlatların terörün elinden kurtarmak için direnen Diyarbakır annelerinin eylemine, Batman'dan gelen anne Besra Sayar, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Remzi Sayar için eyleme katıldı. Oğlu Remzi Sayar'ın yüzde 30 engelli raporu olduğu belirten anne Sayar, "Oğlum Remzi 2019 yılında İstanbul Yeni Havalimanında çalışıyordu. HDP'liler oğlumu kandırıp dağa kaçırdı. Evladımı onlardan almak için Diyarbakır annelerinin eylemine katıldım. Oğlumu kandırıp PKK'ya verem HDP'den evladımı istiyorum. Bunlar o kadar acımasız ki, yüzde 30 engelli olan birini dahi kaçırabiliyorlar. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Öte yandan, partisinin kongresi için Diyarbakır'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aracıyla yanından geçtiği HDP İl binası önünde eylem yağan Diyarbakır annelerini görmezden gelerek ziyaret etmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 560’ıncı günde sayı 217 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA