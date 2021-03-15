Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 560’ıncı günde sayı 217 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Evlatların terörün elinden kurtarmak için direnen Diyarbakır annelerinin eylemine, Batman'dan gelen anne Besra Sayar, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Remzi Sayar için eyleme katıldı. Oğlu Remzi Sayar'ın yüzde 30 engelli raporu olduğu belirten anne Sayar, "Oğlum Remzi 2019 yılında İstanbul Yeni Havalimanında çalışıyordu. HDP'liler oğlumu kandırıp dağa kaçırdı. Evladımı onlardan almak için Diyarbakır annelerinin eylemine katıldım. Oğlumu kandırıp PKK'ya verem HDP'den evladımı istiyorum. Bunlar o kadar acımasız ki, yüzde 30 engelli olan birini dahi kaçırabiliyorlar. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Öte yandan, partisinin kongresi için Diyarbakır'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aracıyla yanından geçtiği HDP İl binası önünde eylem yağan Diyarbakır annelerini görmezden gelerek ziyaret etmedi.