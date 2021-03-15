İstihdam Merkezi, işsiz vatandaşlara umut oluyor

Bu kapsamda Eyüpsultan İstihdam Merkezi, son olarak İstanbul Havalimanı'nda oto yıkama ve vale görevlisi olarak hizmet verecek personel için yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdi.



İSTANBUL HAVALİMANINA OTO YIKAMA VE VALE GÖREVLİSİ ALINDI



Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan Eyüpsultan İstihdam Merkezi'nde gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlara 80 kişi katıldı. Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen mülakatla aranılan niteliklere uygun 40 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi.



MÜLAKATA KATILAN VATANDAŞLAR, VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN



Mülakata katılan Yunus Gümüş, Eyüpsultan Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Mülakat iyi geçti, inşallah olursa çalışacağız. İş ilanını internetten görüp katıldım. Çalıştığım bir iş var ama memnun değilim; iş değiştirmek istiyorum" dedi.

Mülakat sırasını bekleyen Mikail Karakuş ise üç aydır işsiz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Heyecanlıyım, mülakat sıramı bekliyorum. Askerden geleli üç ay oldu ama henüz bir iş bulamadım. Bir yakınım sayesinde Eyüpsultan İstihdam Merkezi'nden haberim oldu. İş arayan biz gençlere umut olduğu için belediyemize teşekkür ediyorum."



İKİ YILDA 2 BİN 868 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle farklı sektörlerdeki işkollarına iki yılda 2868 kişi işe yerleştirildi.



İŞ VE KARİYER BİRİMİNE NASIL BAŞVURABİLİRİM?



Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşımıza hizmet veriyor. İş arayışında olan vatandaşlarımız (440 15 46 ve 0538 277 45 38) nolu telefonlardan bilgi alabilirler.



İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan merkezimize gelip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor.