Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 333 kişi yaşamını yitirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 6 BİN 471 VAKA TESPİT EDİLDİ, 333 CAN KAYBI YAŞANDI

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 471 artışla 4 milyon 78 bin 133'e yükseldi. Son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 90 bin 788'e çıktı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 811 ARTTI

Hastanelerde 4 bin 219'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 469 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 811 artışla 273 bin 771'e ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI 7,7'E YÜKSELDİ

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.