Fuhuş yapan 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince teknik ve fiziki takibi sonucu 3 ayrı otelde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Otellere baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı tespit edilen 4'ü Türk vatandaşlığına geçmiş 15 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 7 erkeği suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu 11 kadının sınırdışı edilmesine karar verildi. Erkek şahıslardan 4'ü ev hapsi alırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PANDEMİ SÜRECİNDE DE OPERASYONLARIMIZ SÜRÜYOR

Operasyonla ilgili SABAH'A konuşan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Halil İbrahim Yoğurt, Trabzon'da fuhuşa geçit vermeyeceğiz. Operasyonlarımız her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de titizlikle sürecek." dedi.