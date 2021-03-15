Gazinodan cephanelik çıktı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde daha önceden mühürlenen ruhsatsız iki gazinonun, mührünün kırılıp yeniden faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Bunun üzerine hareket geçen polis, gece saatlerinde gazinolara baskın düzenledi. Düzenlenen baskında gazinolarda bulunan 82 kişiye 'sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek' maddelerinden idari para cezası uygulandı. Gazinoların birinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. İş yeri sorumluları hakkında "Mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara aykırılık' maddelerinden adli işlem başlatıldığı belirtildi. İki gazinoda zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.