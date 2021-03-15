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Gazinodan cephanelik çıktı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk haritasında ‘çok yüksek riskli’ iller arasında kırmızı kategoride bulunan ’da ruhsatsız iki farklı gazinoya yapılan baskında yakalanan 82 kişiye idari para cezası uygulandı. Daha öncede mühürlendiği belirlenen gazinolarda yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:57 ABONE OL
Gazinodan cephanelik çıktı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde daha önceden mühürlenen ruhsatsız iki gazinonun, mührünün kırılıp yeniden faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Bunun üzerine hareket geçen polis, gece saatlerinde gazinolara baskın düzenledi. Düzenlenen baskında gazinolarda bulunan 82 kişiye 'sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek' maddelerinden idari para cezası uygulandı. Gazinoların birinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. İş yeri sorumluları hakkında "Mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara aykırılık' maddelerinden adli işlem başlatıldığı belirtildi. İki gazinoda zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Gazinodan cephanelik çıktı
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