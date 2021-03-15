Genç çiftin sır ölümü

İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin uzun süre banyoda kaldığını fark eden anne Atılgan, kapıyı açtığında çifti yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç çift, kurtarılamadı. Volkan Atılgan'ın mali müşavir, eşi Sevim Atılgan'ın kuaförlük yaptığı, çiftin 3 yıl önce evlendiği belirtildi. Atılgan çifti, Naldöken Mezarlığı'ndaki namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.