Gölcük Millet Bahçesine kavuşuyor

Gölcük Millet Bahçesi, 56.000 m2 alana sahip olacak ve doğal zenginlikleriyle, Gölcüklülerin nefes alacağı bir yaşam alanı olacak. Ayrıca millet bahçesinde; millet kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak. Millet kıraathanesi 560 m2 kapalı alana sahip olacak ve bünyesinde; kafetarya, kütüphane ve benzeri sosyal ihtiyaç alanları bulunacak.

BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sezer ilk kazmanın vurularak çalışmaların başladığı Gölcük Millet Bahçesi ile ilgili yaptığı açıklamada: "Gölcüklülere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Gölcük'ümüze yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak olan, Gölcük Millet Bahçesi Projemizde çalışmalar başladı. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan; Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri'nin altında, Koray Aydın Parkı'nın üstündeki bölgede yer alan Gölcük Millet Bahçesi ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.