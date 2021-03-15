Halı sahalar açıldı mı, hangi illerde açıldı? 2021 Normalleşme takvimi ile halı sahalar kaça kadar açık?

Halı sahalar ne zaman açılacak sorusu, önlemlerin uygulandığı kasım ayından bu yana araştırılıyordu. Halı sahaların hangi illerde açıldığı, 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası spor severlerin gündeminde yer alıyor. Hem tesis sahipleri hem de maç tutkunlarını yakından ilgilendiren halı sahalar hangi illerde açıldı sorusu, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yanıt buldu. Erdoğan, normalleşme açıklamasını beklendiği üzere renk kodları ve risk haritası üzerinden yaptı. Böylelikle halı sahalar düşük ve orta riskli illerde faaliyetlerine başlayacağı duyuruldu. Halı sahalar hangi illerde açıldı? Halı sahalar hangi illerde saat kaça kadar açık?

HALI SAHALAR HANGİ İLLERDE AÇILDI?

Kabine toplantısı sonrası risk grubuna göre iller açıklanırken halı sahaların hangi illerde açıldığı merak edildi. Uzun süredir kapalı olan halı sahaların son durumu belli oldu. Alınan en son karara göre, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyuruldu. İstanbul ve İzmir'de halı sahalar kapalı olurken Ankara'da halı sahalar faaliyet gösterebilecek.