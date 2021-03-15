Hamile kadın koronayı yendi

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan ve 20 haftalık hamile olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Hatice Damar, 1 ay önce aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve yapılan testler sonucu Koronavirüs'e yakalandığı belirlenen Damar, hemen tedavi altına alındı. Durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınan Damar, iki buçuk ay Yoğun Bakım Ünite'sinde tedavi gördü.

3 AYLIK YAŞAM SAVAŞI

Tedavisi esnasında bir ay sürekli olarak ECMO ismindeki yapay akciğer cihazına aynı zamanda bir buçuk ayda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü. Bu esnada sürekli olarak takipleri yapıldı. Anne adayı Damar, karnında ki bebeği ile vermiş olduğu yaşam savaşını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli sağlıkçıların başarılı tedavileri ile kazandı. Yoğun bakım takipleri sonrasında servise alınıp iki hafta da düzenli takipleri yapılıp sağlığına kavuşan Damar, taburcu olurken eşi ile birlikte tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesi maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.