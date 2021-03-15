Hayvan hakları için 1200 kilometre yürüyecek

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan İğdigül, hayvan haklarına dikkat çekmek üzere daha önce de Erdemli ilçesinden Azarbeycan'ın başkenti Baküye kadar motosiklet ile 25 bin kilometre yol kat ederek 4 ay süren bir yolculuk yaptığını ayrıca Ege, Marmara ve Doğukaradeniz bölgesine giderek okullarda öğrencilere hayvan haklarına yönelik bilgilendirme yaptığını belirtti.

Mersin Antalya, Muğla, Aydın üzerinden İzmir'e yaklaşık 3 ay sürecek yürüyüş yapacağını belirten İğdigül şunları söyledi:

"Yıllardır sokak hayvanlarının yaşaması için çaba harcayan hayvan hakları savunucusu bir kişi olarak o canlara yapılan işkence ve eziyetlere dur demek üzere 'yeter' diyorum. Hayvanlar da bizler gibi canlı ve yaşamak onlarında hakkı. Özellikle son zamanlarda canlarımıza yapılan işkence, ayaklarının kesilmesi, tecavüz edilmesi ve katliamları protesto etmek için üzerime "Yaşamak istiyoruz" yazılı yelek giyerek bin 200 kilometre mesafedeki İzmir'e yürüyerek gideceğim. Bu yürüyüş yaklaşık 3-4 sürecek. Gittiğim her yerde hayvanlara yapılan işkence ve eziyetleri anlatacağım. İzmir'de 86 yaşındaki alzaymır hastası annem Leyla İğdigül yaşıyor. Hayvanlara işkence edenleri anneme şikayet edeceğim. Sahipsiz canların seslerini duyurmak için yollara düşüyorum. Kendim çeşitli dizi filmlerinde aktivistlik yapıyorum ancak hayvanları çok sevdiğim ve o canların sesini duyurmak istediğim için yürüyeceğim. Yürüyüş rotam Alanya, Antalya, Muğla, Aydın'ın Söke ilçesi üzerinden İzmir olacak."

İğdigül açıklamanın ardından polis nezaretinde bin 200 kilometrelik İzmir yürüyüşüne başladı.