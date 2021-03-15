Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetlemelerini aralıksız sürdüren İstanbul Polisi; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 14 Mart Pazar günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Dış kapısı kapalı olan iş yerinin üstten açılan otomatik girişinin güvenlik kamerası ile izlendiği saptandı. Adrese giren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen dokuz kişinin sosyal mesafe kurallarına da aykırı hareket ettiklerini ve adreste yasa dışı kumar oynadıklarını tespit etti.

Hem kısıtlamayı hem mesafeyi ihlal ettiler! Kumar oynarken 30 bin lira ceza yediler



İKİNCİ DEFA MÜHÜRLENDİ



Masalarda bulunan 105 lira, 25 marka ve 106 oyun kartı muhafaza altına alındı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği ve mühür bozma işlemiyle yasa dışı bir şekilde tekrar açıldığı tespit edildi. İş yerinin sahibi Z.Y. hakkında "Mühür Fekki-Bozma" suçundan adli işlem yapıldı. Söz konusu iş yerinde bulunan dokuz kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle "Sokağa Çıkma Yasağı İhlali" maddesi kapsamında toplamda 30 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu adres de Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından ikinci defa mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.