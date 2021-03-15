Hırsızlar 320 saatlik kamera görüntülerin incelemensiyle yakalandılar

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nde son dönemde yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması maksadıyla yaptığı çalışmalarda, 5 ayrı şahsa ait yayla evine pencere ve giriş kapısı kırılarak girildiği, evde bulunan elektronik eşyalar, yiyecek maddeleri ve muhtelif ev araç ve gereçlerinin çalındığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ve 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, 1 otomobil ile 3 şahsı tespit etti.

Ekipler ayrıca bölgede yaptıkları araştırmada hırsızların metruk bir baraka içerisine çaldıkları eşyaları depolandıklarını belirledi.

Jandarma ekipleri, elde ettiği delillerden şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Şüpheli şahısları gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan aracıda ele geçirdi. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, yakanlanmaları ile de 5 ayrı hırsızlık olayı

aydınlatıldı.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.