Hırsızlar insafa geldi! Poşete koyup evinin önüne bıraktı...

Sivas'ta Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil ikamette yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gürsel Karataş'ın evine giren hırsız girdi. Hırsız, eşi 2 yıl önce vefat eden ve yalnız yaşayan Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın ve televizyonun bulunması için çalışmalar sürerken, televizyon bir çöp poşetinin içerisinde evin yakınlarına bırakıldı.