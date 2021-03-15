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Hırsızlar insafa geldi! Poşete koyup evinin önüne bıraktı...

'ta şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. Gürsel Karataş'ın evine giren şüpheliler, Karataş'ın 'Tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldı. Olayın medyada yer bulması üzerine hırsızlar, Karataş'ın televizyonunu çöp poşetine koyarak evinin yakınına bıraktı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:26 ABONE OL
Hırsızlar insafa geldi! Poşete koyup evinin önüne bıraktı...

Sivas'ta Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil ikamette yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gürsel Karataş'ın evine giren hırsız girdi. Hırsız, eşi 2 yıl önce vefat eden ve yalnız yaşayan Karataş'ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın ve televizyonun bulunması için çalışmalar sürerken, televizyon bir çöp poşetinin içerisinde evin yakınlarına bırakıldı.

Karataş, evinin çevresinde televizyonu bulması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, televizyon üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Olayın, şüphelisi B.E. ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

"ARKADAŞ GELDİ"

Gürsel Karataş, tek arkadaşı olan televizyonunun geri geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Dışarı hava almaya çıktım. Bir de baktım şüphelendiğim çocuk arka tarafa doğru gidiyor.

Peşinden gideyim dedim. Biraz ileri gittim. Türbenin arkasına baktığımda televizyon dayalı olarak orada duruyordu. Oraya bırakmış. Bir liran da kaybolsa insan üzülüyor. İster, istemez mutluyum. Arkadaş geldi" dedi.

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Hırsızlar insafa geldi! Poşete koyup evinin önüne bıraktı...
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