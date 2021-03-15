İnternetten çağırdığı usta tacizci çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 29 yaşındaki genç kadın mimar D.C., internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi. Geçen temmuzda yaşanan olayda, genç kadının bacaklarına dokunan ve kendisine doğru çekip öpen tesisatçı, eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme süreci devam ederken olayın geçtiği ev ise esrarengiz bir şekilde molotoflu saldırıya uğradı ve yandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Çağla Gül Bulut, "Müvekkilim; tamirat, boya, temizlik gibi hizmetleri internet sitesi üzerinden sunan uygulamadan tesisat ustası çağırmıştır. Ustaya yardım ederken, tesisat ustası tarafından bacağına dokunmak, öpüp, sarılmak suretiyle cinsel saldırıya uğramıştır. Müvekkilin beyanlarına Mahkeme tarafından itibar edilerek, şahıs hakkında 5 yıl hapis cezası verilmiştir. Karar kesinleşmiş, şahıs halen tutukludur. Bu emsal niteliğinde bir karardır" ifadelerini kullandı.