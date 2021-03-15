İslamın Şartları - İslamın Temel Esasları Nelerdir? İslamın İlk Şartı Nedir ve Kaçtır?

İslam, Allah (C.C) katındaki hak dinin karşılığı olarak belirlenmiştir. Kelime olarak ''boyun eğmek, doğruya ve hakka uymak'' anlamlarını taşır. Kur'an-ı Kerim'de bu ifadeler apaçık belirtilmiş ve Allah tarafından başka hiçbir dinin kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. İslamın şartları da bu noktada mutlaka bilinmesi gereken hususladır. İslamın temel esasları olarak da adlandırılır. İslamın ilk şartı nedir ve İslamın şartları nelerdir sorularının cevabı sıkça araştırılmaktadır. İşte, İslamın şartları ve temel esasları…

İSLAMIN ŞARTLARI NELERDİR?

Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek.

İSLAMIN ŞARTLARI VE ANLAMLARI

İslam, boyun eğmek, doğruya ve hakka uymak anlamını taşır. Gönülden ve içtenlikle hiç kimse tarafından zorlanmadan Allah'a itaat etmektedir. O'na teslim olmak, emir ve yasaklarına mutlak boyun eğmektir. İslam dinine inanan kişilerin mutlaka uyması gereken temel esaslar mevcuttur. Bunlar; İslam'ın şartları olarak adlandırılmıştır. İslam'ın temel esasları olarak da belirtilen bu şartların yerine getirilmesi gerekir.

İslamın şartları ve anlamları şöyle;

Kelime-i Şehadet Getirmek

İslam dininin beş temel esasından birincisidir. Allah (C.C) katında başka hiçbir ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed'in (s.a.s) O'nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, bunu sözle belirtmeyi ifade etmektir. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

Namaz Kılmak

İslam'ın beş temel şartından birisi de namaz kılmaktır. Müslümanlar için en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dinin en temel direği olarak da adlandırılan namaz, herkesin bilmesi ve mutlak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz, (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) ahiret hayatı başladığında ilk sorguya çekilecek konu olduğu belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de namaz kılmanın önemi birçok ayette apaçık belirtilmiştir.

Oruç Tutmak

Oruç kelime olarak bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak anlamına gelir. İslam'ın beş temel şartından üçüncüsüdür. Farz olarak buyurulan bir ibadettir. Terim olarak ise oruç tutmak, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve bazı eylemlerden uzak durmayı ifade eder.

Zekât vermek

İslam'ın beş temel esasından dördüncüsü de zekât vermektir. Kelime olarak "artma, arıtma; övgü ve bereket" mânalarına gelir. Zekât, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sınıflara göre dinen zengin sayılan Müslümanların malından belli bir payı vermektir. Zekât ile sadaka kelimesi eş anlamlıdır.

Hacca Gitmek

Kutsal kabul edilen toprakları dini yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ziyaret etmeye verilen isimdir. İslam'ın beş şartından sonuncusu hacca gitmektir.