İstanbul Beylikdüzü'nde akılalmaz kaza! Turistler hatıra fotoğrafı çektirdi!

Berk'in arkadaşları kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, alkollü sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ambulansın içinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde Berk'in 186 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.