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'da pitbull dehşeti

’de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:47 Son Güncelleme: 15.3.2021 12:05 ABONE OL
İstanbul'da pitbull dehşeti

Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı.

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Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı.



Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı.



Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

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İstanbul'da pitbull dehşeti
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