İstanbul'da pitbull dehşeti

Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı.
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Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı.
Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı.
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Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi.