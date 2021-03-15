Kadınlar halı dokuyarak üretim yapıyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin Akziyaret Mahallesinde açtığı halı dokuma merkezi, kadınların üretime katılmasını sağlıyor.

Karaköprü Belediyesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı 'Maharetli Hanım Eller' projesiyle ilçeye bağlı Akziyaret mahallesinde inşa edilen halı dokuma merkezi pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden üretime başladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle ve hayırsever kurum ve kuruluşların hibeleri ve desteğiyle gerçekleştirilen projede özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların çalışması, üretim yapması hedefleniyor.