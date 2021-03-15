Kaldırımın altından tarihi dergâh çıktı

İstanbul Eyüpsultan'daki Gümüşsuyu Mahallesi, Karyağdı Sokağı ile Ballı Baba Sokağı'nın birleştiği yerde kurulan Karyağdı Baba Tekkesi'nin bulunduğu alanda Arkeoloji Müzeleri denetiminde kazıya başlandı. Kazılar sırasında kaldırım döşemelerinin altından, zamana direnemeyen eski dergâh binasının kalıntıları ve tarihi mezar taşları çıktı. İlk kuruluş dönemi 16. yüzyıla kadar uzanan dergâh, 19. Yüzyıl'da, Vaka-i Hayriye olayları sırasında yıkıldı ve daha sonra yeniden inşa edildi. Ancak bugün, eski dergâhtan yalnızca 'Selamlık' denilen yapı kalmıştı. İstanbul'un tasavvuf kültürü ve Bektaşi geleneği için oldukça önem taşıyan bu alan, yürütülen çalışmayla, yeniden gün yüzüne çıkacak. Kazı tamamlandığında, bütün dergâh binasının yapı izlerine ulaşılmış ve nasıl bir yapı olduğu, bilimsel olarak ortaya çıkarılmış olacak. Daha sonra ise dergâhın rekonstrüksiyon projesinin inşasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.