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Karı-koca ve damat koronadan hayatını kaybetti

'nın ilçesinde bir ay içinde karı-koca ve damatları koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:59 ABONE OL
Karı-koca ve damat koronadan hayatını kaybetti

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde yaşayan Furucuncu ailesi 1 ay içinde üç ferdini koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Bir ay önce ilk olarak ailenin damadı Deniz Kocaman koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir hafta sonra ise Hatice Furuncu tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü. Eşi ve damadını kaybeden Mustafa Furuncu da aynı dönemde koronavirüse yakalandı.

Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Furuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir ayda ailenin üç feridini koronavirüs enedeniyle kaybeden Furuncu ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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Karı-koca ve damat koronadan hayatını kaybetti
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