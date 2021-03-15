Karı-koca ve damat koronadan hayatını kaybetti

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde yaşayan Furucuncu ailesi 1 ay içinde üç ferdini koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Bir ay önce ilk olarak ailenin damadı Deniz Kocaman koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir hafta sonra ise Hatice Furuncu tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü. Eşi ve damadını kaybeden Mustafa Furuncu da aynı dönemde koronavirüse yakalandı.

Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Furuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir ayda ailenin üç feridini koronavirüs enedeniyle kaybeden Furuncu ailesi büyük üzüntü yaşadı.