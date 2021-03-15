Kartepe’de pandemi destek ödemeleri başladı

Kartepe Belediyesinin, Mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları tarafından yapılan 145 bin TL'lik şartlı bağışın, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocağı ruhsatlı 145 adet iş yeri sahibine dağıtılması oy birliğiyle kabul edildi.

ESNAFA CANSUYU

Bu meclis kararı sonrasında Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ödemeler peyderpey yapılmaya başlandı. Ruhsatlı iş yeri sahiplerinin gerekli belgeleri belediyeye teslim etmesi ile birlikte destek ödemelerini aldı.

GÜÇLÜ İRADE VE OTOKONTROL

Arslanbey OSB sanayicilerimizin katkıları ve belediyemizin aracılığı ile gerçekleşen kahvehane ve çay ocağı esnaflarımızın ödemelerinin başlandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Başından beri Covid-19 ile devlet millet elele top yekün mücadele ediyoruz. Burada büyük fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalan, zorunlu gelir kaybına uğrayan bazı sektörler oldu. Bölgemizdeki sanayicilerimiz ve belediyemizin iş birliği ile güzel bir dayanışma örneği gösterdik. Karar da meclisimizden oy birliği ile geçti. Evraklarını teslim eden esnaflarımız ödemelerini almaya başladılar. Şu an kontrollü normalleşme sürecindeyiz, kısa bir süredir esnaflarımız hizmet verebiliyor. Ama bu durumun kalıcılığı salgının seyrine bağlı. Maalesef kritik eşikteyiz. Bu durumun lehimize ilerlemesi ve normalleşmenin genişlemesi için güçlü bir irade ve otokontrole ihtiyacımız. Uyulması gereken tedbirleri hepimiz çok iyi biliyoruz. " açıklamasında bulundu.Evraklarını teslim edip ödemelerini almaya gelen Kartepeli esnaflar, Arslanbey OSB iş adamlarına, Kartepe Belediyesine ve tüm meclis üyelerine teşekkür ettiler.