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Kayıp büyükbaş hayvanlar drone ile bulundu

’ın İlçesine bağlı Filyos beldesinde bir vatandaşın 5 adet büyük baş hayvanının kaybolması üzerine yapılan çalışma sonucunda drone ile bulundular.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 09:20 ABONE OL
Kayıp büyükbaş hayvanlar drone ile bulundu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Çaycuma ilçesi Çayköy köyünde 14.03.2021 günü saat 09.30 sıralarında R.Ş. isimli şahıs Filyos Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek, etrafı tel örgü ile çevrili tarlasında bulunan 5 adet büyükbaş hayvanının, 13.02.2021 cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunu, çevrede yapmış olduğu tüm aramalara rağmen bulamadığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak, Jandarma Asayiş ve Jasat timleri tarafından ormanlık bölgede geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, Drone ile tüm bölge taranırken, kayıp (5) adet büyükbaş hayvanlar 14.03.2021 günü saat 16.30 da ormanlık arazide bulunarak hayvan sahibine teslim edildiği bildirildi.

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Kayıp büyükbaş hayvanlar drone ile bulundu
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