Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal ele geçirildi

Kayseri'de kendilerine ait depoda uyuşturucu madde üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen uyuşturucu şebekesinin Kayseri merkez ve Pınarbaşı İlçesindeki depolarına polis baskın düzenledi. Hassas burunlu arama köpekleri Athena ve Jack'in de kullanıldığı baskında metamfetamin yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan çete üyelerinden E.T. ve M.Ö sorgularında diğer çete üyelerini de isimlerini verdi. E.T ve M.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G'yi adlı çete üyeleri ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.