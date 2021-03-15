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'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal ele geçirildi

polisi uyuşturucu metamfetamin maddesi üreterek piyasaya sürdükleri belirlenen uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi. Çetenin depolarına yapılan baskında, metamfetamin yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:44 ABONE OL
Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal ele geçirildi

Kayseri'de kendilerine ait depoda uyuşturucu madde üreterek piyasaya sürdükleri tespit edilen uyuşturucu şebekesinin Kayseri merkez ve Pınarbaşı İlçesindeki depolarına polis baskın düzenledi. Hassas burunlu arama köpekleri Athena ve Jack'in de kullanıldığı baskında metamfetamin yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan çete üyelerinden E.T. ve M.Ö sorgularında diğer çete üyelerini de isimlerini verdi. E.T ve M.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G'yi adlı çete üyeleri ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal ele geçirildi
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