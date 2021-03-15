Kâhta’ya göl manzaralı öğrenci yurdu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış yapımı tamamlanan 500 kapasiteli Kâhta Öğrenci Yurdu'nda incelemede bulundu.

Kahta ilçesinde devam eden yatırımlar ve çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'ten bilgiler aldı.

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği bir yurt kompleks olarak hizmete giren bina 30 dönümlük arazi üzerine 8 kattan oluşan 250'si kız, 250'si erkek olmak üzere toplam 500 öğrenciye barınma imkanı sağlayacak.

Yurt, kız ve erkek öğrenciler için her türlü sosyal donatıya sahip olmakla birlikte rahat ve konforlu bir yuva hissini yaşatacak.

Yurt yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile birlikte Kahta'da yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorununa çözüm olacak.