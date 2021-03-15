Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Şehit Polis Erkan Göktepe Operasyonu"nda, Kilis ve Gaziantep'te 9 adrese baskın düzenledi. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramada 120 gram metamfetamin, 54,51 gram sentetik bonzai, 0,43 gram uyuşturucu eroin, 3 adet Ecstasy hap, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.G. S.G. M.B. ve S.E. isimli şahıslar tutuklanırken, H.Y. ve M.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.