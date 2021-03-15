Kimliğini kaybeden kadının hayatı kabusa döndü! Maaşı için bankaya gidince şok oldu

KABUS BİTİNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE DANS ETTİ



Nüfus kaydının düzeltilmesinden sonra yeni kimlik belgesi çıkarılması için başlatılan işlemler sonunda Kemer Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğüne çağrılan Nursan Spragins'e geçici kimlik belgesi verildi, belgenin aslının posta yoluyla ulaştırılacağı bildirildi. Nüfus müdürlüğünde sırasını beklerken sevinçten dans eden Nursan Spragins, işlemler tamamlandıktan sonra da binayı neşe içinde terk etti.



NÜFUS MÜDÜRÜ: "BİR YILA YAKIN UĞRAŞTIK HAYIRLI OLSUN"



Kemer İlçe Nüfus Müdürü Emine Erten, uzun bir tahkikat süreci yaşadıklarını belirterek, "Nursan hanıma kimliğini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır. Yakınlarına pandemi dolayısıyla çok geç ulaştık, adres değişikliklerini tespit ettik. Bir yıla yakın uğraştık" diye konuştu.





MAHALLE MUHTARI HEP YANINDAYDI



Sürecin başından sonuna kadar Nursan Spragins'in yanından ayrılmayan Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal da mahallesinin sakinlerinden olan kadınla kimlik sorunu yaşadığı sırada tanıştıklarını anlatarak "Bu süreç bizim için zorlu geçti Kemer'de görev yapan bir önceki kaymakam Murtaza Dayanç bey sağolsun ilgilendi. 2015'de çıkan yasalara göre tanıdığınız biri diyecek siz evet bu şahıs sorduğunuz kişidir diye imza vermesi gerekiyor. Yakınlarını da bulamadık, sonra bulduk yakınlarını ama Nursan'ın öldüğünü sanıyorlar. Sonra görüştürdük birbirleriyle ve başvurumuzu yaptık sağolsun Nüfus Müdürümüz Emine Erten hanım ve geçen dönem kaymakamımız Murtaza Dayanç bey de çok yardımcı oldular" diye konuştu.