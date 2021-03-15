Kızıltepe’de gençlerin spor alanları artıyor

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi ilçede yaptığı çalışmalarda ilklere imza atmaya devam ediyor. Başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarının yanında sosyal çalışmalarıyla da dikkat çeken Kızıltepe Belediyesi, gençler için yapımına başladığı spor alanlarıyla hizmet ve çalışmalarını sürdürüyor.

Kızıltepe Belediyesi, Gençlere sporu sevdirme ve onlar için yeni alanlar oluşturma gayesi ile ilçe merkezinde 5 halı saha ve 2 tenis kortu ile toplamda 7 spor alanını gençlerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. İlçe merkezinde bulunan Turgut Özal, İpek, Sanayi, Mezopotamya, Şahkulubey ve Atatürk Mahallelerinde yapımı devam eden 5 halı saha ile Turgut Özal ve İpek Mahallelerinde 2 tenis kortunun çalışmaları sürüyor.

Spor faaliyetlerine önem veren belediye, Turgut Özal Mahallesinde halı saha ile tenis kortunun yanı sıra burada yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapımına da başladı.

Yapılan çalışmalarla ilçede spor faaliyetlerinin artacağına dikkat çeken Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam: " Gençlerimizin spor ile buluşabileceği alanları çoğaltıyoruz. Halı sahalarımız, tenis kortlarımız ve yüzme havuzumuz ile gençlerimizi ağırlayacağımız günleri büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.