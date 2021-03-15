Kocaeli yasakta kendi rekorunu kırdı

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulması için, yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'nde sürekli olarak günlük denetim ve kontrollerde bulunuluyor. Kontrollü normalleşme dönemine yüksek risk gurubunda turuncu renkte giren, ancak son bir haftada vaka sayıları oldukça artan Kocaeli'nde, hafta sonu uygulanan 1 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da rekor ceza uygulandı. Yapılan denetim ve kontrollerde bir gün içerisinde 783 kişiye idari ceza kesildi.

682 KİŞİYE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI

Kocaeli genelinde Pazar günü yapılan Koronavirüs uygulamasında 991 iş yeri denetlenirken, 15 bin 297 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan bu uygulamalarda en çok idari ceza ise sıcak ve güneşli havayı görerek kendini sokağa atanlara kesildi. Tam 682 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi.

ARANAN 76 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamalarda ayrıca, 84 kişiye maske takmamaktan, 10 kişiye yasaklanan yerde sigara içmekten, 1kişiye karantina tedbirlerine uymamaktan, 4 işi ve 1 iş yerine sosyal mesafe kurallarına uymamak, 1 iş yerine ise izin verile çalışma saatlerine aykırı davranmaktan olmak üzere toplam 783 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı