Kocaeli’nde bir haftada 2 bin 233 kişi ve 337 iş yerine ceza

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 08 Mart Ocak ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 10 bin 267 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 131 kişiye idari para cezası ve 2 kişiye adli işlem uygulandığı ifade edildi.

377 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 334 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 152 iş yerinin, 24 bin 562 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 377 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

29 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 101 bin 420 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 408 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 16 bin 152 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 46 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden bin 85 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 709 kişi ile yasaklanan yerde sigara içen 378kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan 29 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.