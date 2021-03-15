Kombi hırsızları yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve Diyarbakır'da bulundukları ettikleri tespit edilerek operasyon planlandı.

Jandarma ekiplerince şüpheliler Diyarbakır ilinde yakalayarak gözaltına alındı. R.E., S A., H.D. ve S.Ş .İsimli 4 şüpheli haklarında yasal işlem başlatılarak Elazığ adliyesine sevk edildi. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda şüphelilerden H.D. ve R.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.Ş. ve S.A. ise tutuklanarak Elazığ kapalı cezaevine teslim edildi.