Konuşmak için buluştu kurşun yağdırdı

Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda , Sibel Y. (47) adlı kadın eşi Mehmet Y. nin silahlı saldırısına uğradı. Boşanmak üzere olduğu belirtilen Sibel Y. ile görüşmek için buluşan Mehmet Y. nin belindeki silahı fark eden kadın oradan hızla uzaklaşmaya başladı. Mehmet Y. markete sığınan eşine orada da ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sibel Y. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Y, olayın hemen ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, firari zanlı