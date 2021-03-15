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Körfez’de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi

, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarını tedavi ederken, onları sahiplendiriyor da. Bu yıl sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 55 oldu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:19 ABONE OL
Körfez’de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını tedavi ederken, onları sahiplendiriyor da. İki yıl önce tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar bin 87 hasta sokak hayvanı tedavi edilirken, tedavisi tamamlanan 55 adet sokak hayvanı ise sahiplendirildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEŞEKKÜR

O rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sokak hayvanlarından biri de Sütlaç oldu. Hayvanseverler tarafından sahiplenen Sütlaç'ın tüm tedavisi yine Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilirken, vatandaşlar da Körfez Belediyesi'ne bu tür bir imkan sunmasından dolayı teşekkür etti.

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Körfez’de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi
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