Körfez’de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarını tedavi ederken, onları sahiplendiriyor da. İki yıl önce tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar bin 87 hasta sokak hayvanı tedavi edilirken, tedavisi tamamlanan 55 adet sokak hayvanı ise sahiplendirildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEŞEKKÜR

O rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sokak hayvanlarından biri de Sütlaç oldu. Hayvanseverler tarafından sahiplenen Sütlaç'ın tüm tedavisi yine Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilirken, vatandaşlar da Körfez Belediyesi'ne bu tür bir imkan sunmasından dolayı teşekkür etti.