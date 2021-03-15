Körfez’de hayat kurtaracak eğitimler

Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından belediye personeline yönelik verilen "İlkyardım Güncelleme Eğitimi" devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve her hafta bir birime yönelik verilen eğitimlerde, hayatımızda oluşabilecek ani rahatsızlıklara karşı sağlık ekipleri gelene kadar yapılan ilk yardımın önemi ve yapılacak müdahaleler aktarılıyor.

PRATİK OLARAK AKTARILIYOR

Uzman personeller tarafından gerçekleştirilen eğitimler temel ve genel ilk yardım eğitimi olarak iki başlıkta düzenleniyor. Bir hastalık veya kaza sonucu kişinin sağlığında meydan gelen kalp ve solunum durması gibi olumsuz durumlarda neler yapılması gerektiği ilk yardım eğitimlerinde teorik ve pratik olarak gösteriliyor.