Körfez’in sevimli ziyaretçileri Gebze’de ortaya çıktı

Kocaeli'nde daha önce hem görüntüsü hem de kokusuyla, insanların yanında geçerken görmeye bile tahammül edemediği, burnunu kapatarak geçtiği İzmit Körfez'i, son 15 yılda bir biri ardına kurulan artıma tesisleri, yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra gerek havadan, gerekse karadan ve denizden gerçekleştirilen denetimler sayesinde seneler önceki güzelliğini ve canlılığına kavuştu. Göçmen kuşların uğrak mola yeri haline gelen ve içerisinde yaşayan canlı türleri bir haylı artan İzmit Körfez'i son yıllarda özellikle Yunus Balıklarının da uğrak mekanı haline geldi. Son bir haftada İzmit veDeğirmendere açıklarında görülen Yunus Balıkları, Pazartesi akşam saatlerinde de Gebze İlçesi Eskihisar açıklarında görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile bu şekilde kayıt altına aldı.