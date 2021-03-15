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Kumar makineli kıraathanede mesafesiz yakalandılar! 10 kişiye 34 bin lira ceza kesildi!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kumar makinesiyle yasa dışı kumar oynanan bir kıraathaneye baskın yaptı. Adreste sosyal mesafe kurallarına uymayan 10 kişiye 34 bin 690 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:04 ABONE OL
Kumar makineli kıraathanede mesafesiz yakalandılar! 10 kişiye 34 bin lira ceza kesildi!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Yay Meydanı Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar makinesiyle yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adres denetlendi. Bir masanın etrafında oyun oynayan 10 kişinin olduğu saptandı. Adreste sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 10 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 34 bin 690 lira idari para cezası kesildi. İş yerinde bulunan kumar makinesi; içerisindeki 560 lira ile birlikte muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi C.G. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kumar makineli kıraathanede mesafesiz yakalandılar! 10 kişiye 34 bin lira ceza kesildi!
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