Kutsal emanetler Bursa’da

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla sürdürülen Zafer koşusunda kutsal emanetler Bursa'daki atletlere törenle teslim edildi.

Karacabey Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen törene; Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü S.Ayhan Sağlam, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit düşen kahramanların anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karacabeyli öğrenci Çanakkale şiirini okudu.

Ardından Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı kutsal emanetleri, Gönen ve Mustafakemalpaşa kaymakamlarının eşliğinde Bursalı atletlere teslim edildi. Karacabey'den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği'ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı'na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir'e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Ankara'ya ulaştırılacak.