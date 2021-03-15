Masadaki katille son fotoğraf

Denizli'de, bir otelde aşçı olarak çalışan Mehmet Bunar (43), önceki gün pet şişe içinde satın alıp Dokuzkavaklar mahallesindeki evine getirdiği sahte rakıyı içtikten sonra rahatsızlandı. Aynı zamanda vertigo hastası olan Bunar, eşinin çağırdığı ambulansı "Bir şeyim yok, iyiyim" diyerek geri çevirdi. Dün sabah saatlerinde durumu daha da kötüleşen Bunar, bunun üzerine kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada ilk muayenesi yapılan Bunar, daha sonra Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Kısa bir süre sonra bilinci kapanan Bunar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mehmet Bunar'dan geriye ise önceki akşam sahte rakıyı içerken, kızının çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafı kaldı.