Muş'ta karla zorlu mücadele çalışması

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Geçen hafta yağın kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 141 yerleşim alanının karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışma sonucu yeniden ulaşıma açılmıştır " dedi.

İl Özel İdaresi saha amir yardımcısı Mustafa Yaşlık, "Muş İl Özel İdaresi olarak yapmış olduğumuz karla mücadele çalışmasında 7/24 kesintisiz olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek adına mücadele ediyoruz. Kar yağışıyla birlikte birçok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Yüksek kesimlerde 4-5 metreye varan kar kütlelerinden dolayı aralıksız olarak vatandaşlarımıza hizmet edebilmek amacıyla çalışmaktayız." dedi.