Müşteri ile taksiciler arasında bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı | Video