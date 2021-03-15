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Müşteri ile taksiciler arasında bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

'da taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:45 Son Güncelleme: 15.3.2021 17:55 ABONE OL
Müşteri ile taksiciler arasında bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E 'yi bıçakla yaraladı. Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı | Video

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Müşteri ile taksiciler arasında bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü
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