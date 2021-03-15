Nusaybin'de bir kadın silahla vurularak öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Kışla Mahallesi Açelya Sokakta oturan bir çocuk annesi, 22 yaşındaki Gülbahar Atabay, silahla karnından vurulmuş halde Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalede Gülbahar Atabay'nın hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği anlaşılırken talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsiden sonra detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Morguna gönderildi.

Olayın duyulması üzerine Kışla Mahallesi Açelya Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri evde incelemelerde bulunurken, Polis Gülbahar Atabay'ın vurulma sebebini soruşturuyor.