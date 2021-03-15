On Numara sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula

On Numara sonuçları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak geçen hafta gerçekleşen çekiliş sonuçları il şans oyunu severler On Numara sonuçlarını millipiyangoonline.com adresinden sorgulamış gözler 15 Mart yani bugünkü On Numara sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü canlı çekiliş sonrası On Numara çekiliş sonuçları sorgulanacak ve On Numara sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt bulacak. İşte 15 Mart 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı!
On Numara sonuçları ile ilgili kazandıran numaralar sorgulanmaya başladı. Son olarak yapılan çekilişinde 5+1 bilen iki kişi olmuş ve 244.734,10 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olurken On Numara sonuçları ile ilgili detaylar şöyle;
On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
15 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.
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Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.