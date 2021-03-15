Otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan kadına 'araç hasar bedeli' davası

Yolda otobüsten inerken kaza geçirdim. Kaza sonrasında belden aşağım tutmadı. 5 ameliyat geçirdim. Hala da ameliyatlarım var, tedavim sürüyor. Fizik tedavi gördüm. Kaza sonrası bana büyük bir ceza geldi. Kazada ben suçlu görüldüm. Sanki ben adamın arabasını kırmış gibi görünüyorum. Bu paranın ödenmesini istemiyorum. Çok mağdurum. Bu cezayı ödeyecek gücüm yok çünkü eşim ve ben rahatsızız, 3 öğrenci okutuyorum. Eşimin devletten aldığı engelli maaşı var. Başka da gelirimiz yok" dedi.