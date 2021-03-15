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Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı, otomobilde 2 tabanca ele geçirildi

’de polisten kaçan içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil ’de durdurularak şüpheliler gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 16.3.2021 00:54 ABONE OL
Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı, otomobilde 2 tabanca ele geçirildi

Güngören'de polislerin şüphelenerek durdurmak istediği 34 DCM 986 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada Bahçelievler Çalışlar Caddesi üzerinde polis ekipleri önlem aldı.



KAZA YAPINCA YAKALANDILAR
Polisten kaçmaya devam eden 2 şüpheli, cadde üzerinde kaza yapınca yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri iki tane tabanca ele geçirdi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı, otomobilde 2 tabanca ele geçirildi
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