Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı, otomobilde 2 tabanca ele geçirildi

Güngören'de polislerin şüphelenerek durdurmak istediği 34 DCM 986 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada Bahçelievler Çalışlar Caddesi üzerinde polis ekipleri önlem aldı.





KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Polisten kaçmaya devam eden 2 şüpheli, cadde üzerinde kaza yapınca yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri iki tane tabanca ele geçirdi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.