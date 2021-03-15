SON DAKİKA: Trabzon'da görev yapan Prof. Dr. İlker Mataracı'dan kötü haber geldi!

Son dakika haberler...Prof. Dr. Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekilmiş, bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtırarak serum taktırmıştı.
Bir süre telefonla ulaşılamayınca güvenlik görevlileri eşliğinde odasına girilen Mataracı, baygın bulunmuştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.
Öte yandan Mataracı'nın olay günü odasında serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Mataracı Trabzon'un Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.