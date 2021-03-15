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SON DAKİKA: 'da görev yapan Prof. Dr. 'dan kötü haber geldi!

Son dakika haberler... Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve 1 Mart günü hastanedeki odasında baygın bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. 'dan kötü haber geldi. Mataracı, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi...

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:12 Son Güncelleme: 15.3.2021 14:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Trabzon'da görev yapan Prof. Dr. İlker Mataracı'dan kötü haber geldi!

Son dakika haberler...Prof. Dr. Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekilmiş, bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtırarak serum taktırmıştı.

Bir süre telefonla ulaşılamayınca güvenlik görevlileri eşliğinde odasına girilen Mataracı, baygın bulunmuştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.

Öte yandan Mataracı'nın olay günü odasında serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Mataracı Trabzon'un Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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SON DAKİKA: Trabzon'da görev yapan Prof. Dr. İlker Mataracı'dan kötü haber geldi!
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