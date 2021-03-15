Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili sorgulamalar müminlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler takvimi ile bayram tarihleri belli olurken Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayı içerisinde 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacakken gözler Ramazan tarihine çevrildi. İşte Ramazan Bayramı tarihi 2021!
Mübarek Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili sorgulamalar son dönemde merak edilmeye başlandı. Ramazan başlangıcı 13 Nisan olarak bilirken Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili detaylar şöyle;
Ramazan Bayramı 13 Nisan 2021 tarihinde idrak edilecek.
Diyanet Dini Günler Takvimine göre Ramazan ayı 13 Nisan 2021 yılında başlayacak ve 12 Mayıs ile tutulan oruçlar sona erecek. Ramazan Bayramı'nın ilk sabahı ise 13 Mayıs 2021'dir.
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.